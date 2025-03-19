Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Şubat'ta Yavaşladı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı, şubat ayında %2,3'e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) için şubat ayı sonu itibarıyla nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ocak ayında %2,5 olan yıllık enflasyon, şubat ayında %2,3'e gerileyerek dikkat çekti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise şubat ayında aylık bazda %0,4 artış gösterdi.

Şubat ayındaki çekirdek enflasyon ise yıllık %2,6, aylık %0,5 olarak hesaplandı. Bu durumda, şubat ayındaki enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen %2 hedefini aşarak ön plana çıktı.

Enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, şubatta en yüksek yıllık enflasyon %1,66 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri %0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve %0,01 ile enerji ürünleri takip etti.

AB'de ise ocakta %2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta %2,7'ye geriledi. AB'de TÜFE aynı dönemde aylık %0,4 arttı.

AB uyumlu verilere göre, şubat ayında yıllık enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler sırasıyla %5,7 ile Macaristan, %5,2 ile Romanya ve %5,1 ile Estonya olarak belirtildi.

Şubatta yıllık enflasyon oranları Almanya'da %2,6, Fransa'da %0,9, İtalya'da %1,7 ve İspanya'da %2,9 seviyesinde ölçüldü.