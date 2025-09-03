Avro Bölgesi ÜFE Temmuzda %0,4 Arttı

Eurostat verileri, bölge ve üye ülke farklarını ortaya koydu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi.

AB genelinde ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre %0,6, geçen yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Avro Bölgesi için yıllık artış ise %0,2 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %0,1 artacağı yönündeydi; açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti.

Üye ülke bazlı değişimler

Aylık bazda en güçlü artışlar Romanya'da %6,7, Bulgaristan'da %5,7 ve Slovakya'da %2,8 olarak görüldü. Öte yandan aylık bazda düşüş yaşayan ülkeler arasında Estonya (%1), Letonya (%0,7) ve Lüksemburg (%0,4) yer aldı.

Yıllık bazda ise Bulgaristan'da ÜFE %10,7, Danimarka'da %4,5 ve Romanya'da %2,5 artarken; Estonya'da %6,1, Lüksemburg'ta %4,5 ve Portekiz'de %3,6 gerileme kaydedildi.