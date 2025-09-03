DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.684,43 -0,2%
BITCOIN
4.596.160,98 -0,24%

Avro Bölgesi ÜFE Temmuzda %0,4 Arttı — Eurostat

Eurostat: Avro Bölgesi ÜFE temmuzda aylık %0,4, yıllık %0,2 yükseldi; AB'de aylık artış %0,6 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:44
Avro Bölgesi ÜFE Temmuzda %0,4 Arttı — Eurostat

Avro Bölgesi ÜFE Temmuzda %0,4 Arttı

Eurostat verileri, bölge ve üye ülke farklarını ortaya koydu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi.

AB genelinde ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre %0,6, geçen yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Avro Bölgesi için yıllık artış ise %0,2 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %0,1 artacağı yönündeydi; açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti.

Üye ülke bazlı değişimler

Aylık bazda en güçlü artışlar Romanya'da %6,7, Bulgaristan'da %5,7 ve Slovakya'da %2,8 olarak görüldü. Öte yandan aylık bazda düşüş yaşayan ülkeler arasında Estonya (%1), Letonya (%0,7) ve Lüksemburg (%0,4) yer aldı.

Yıllık bazda ise Bulgaristan'da ÜFE %10,7, Danimarka'da %4,5 ve Romanya'da %2,5 artarken; Estonya'da %6,1, Lüksemburg'ta %4,5 ve Portekiz'de %3,6 gerileme kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş
2
New York Borsası Yatay Seyirle İşlem Gününe Başladı
3
Rusya Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,14 trilyon rubleye yükseldi
4
Dolar/TL 38,01 Seviyesinde İşlem Görüyor
5
Doğu Karadeniz'den Ocak Ayında 118 Milyon Dolar İhracat
6
Asgari ücret zammına yeşil ışık yakıldı! Kulis bilgisinden ilk tarih ayyuka çıktı!
7
Araç sahiplerinin yüreğine su serpen indirim! Hep 50 liralık alıyorum diyenler sevinecek!

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor