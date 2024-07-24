Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan karbon emisyon vergilerini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bu vergi sisteminin amacı sera gazı emisyonlarını azaltmaktır ve ülkemizdeki uygulaması giderek daha net hale gelmektedir.

Avrupa Modeli Türkiye’de Uygulanmaya Başlayacak. Avrupa ülkelerinde uzunca zamandır uygulanan karbon emisyon vergileri Türkiye'de de hayata geçirilecek. Bu vergi beyanı birinci kademe şirketlere yöneliktir. Şirketler karbon emisyonlarına göre belli bir ücret ödüyorlar. Ancak zamanla vergi sisteminin bireysel vatandaşları kapsayacak biçimde genişletilmesi planlanıyor. Belirlenen vergi miktarının ton başına 2.500 TL ila 3.000 TL arası olması beklenmekte. Bu ücret, çevresel etkiyi azaltmak için ödenen tutarı temsil eder ve hem endüstriyel hem de kişisel kullanımı kapsar.

Bireysel Kullanıcıların Ödeyecekleri Tutar





Ayrıca CO2 vergisinin bireysel kullanıcıları ne zaman ve nasıl etkileyeceği de netleşiyor. Vatandaşlar bu vergiyi araç kullanımı, doğalgaz, kömür tüketimi gibi faktörlere göre ödüyor. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme vatandaşlara ton başına 3 bin TL ücret uygulayacak. Bireysel kullanıma bağlı olarak bu verginin yıllık ortalama olarak maliyeti yaklaşık 500 TL civarındadır.

Karbon vergisi, Türkiye'nin çevresel hedeflerine ulaşma çabalarında önemli bir rol haline gelecek. İşletmelerden bireysel kullanıcılara kadar daha geniş bir kitleyi hedef alan bu düzenlemenin amacı CO2 emisyonunu azaltmaktır. Ancak yönetmeliğin detayları ve uygulama planı henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla hem işletmelerin hem de bireylerin bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı ve bu düzenlemenin etkisi konusunda daha çok bilgi verilmesi bekleniyor.