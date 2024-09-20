Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı: Teknoloji ve Otomotiv Şirketleri Etkilendi

Avrupa Borsalarındaki Düşüş Trendi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü kayıpla kapattı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi, %1,42 oranında bir düşüşle 514,26 puana geriledi.

Sektörel Bazda Gerileme

Özellikle teknoloji şirketlerinin hisseleri, yaklaşık %3 oranında değer kaybederken, otomotiv sektöründeki hisselerde ise düşüş oranı %3,6 olarak belirlendi. Mercedes-Benz Group, Çin'deki zayıf talep nedeniyle 2024 öngörülerini aşağı yönlü revize etti ve bu durum hisse değerlerinde düşüşe yol açtı.

Ülkelerin Endekslerindeki Durum

Almanya'daki DAX 40 endeksi %1,49 değer kaybederek 18.720,01 puana, Fransa'daki CAC 40 endeksi %1,51 düşüşle 7.500,26 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,83 düşüşle 33.762,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %1,19 değer kaybıyla 8.229,99 puanda işlem gördü.

Para Piyasaları ve Ekonomik Veriler

Tsİ 20.00 itibarıyla avro/dolar paritesi %0,10 artışla 1,117 seviyelerinde işlem gördü. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları ön planda yer alırken, İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %5'te sabit tuttu ve gevşeme politikası benimseneceğini açıkladı.

Öte yandan, İngiltere'deki perakende satışlar, ağustos ayında %1 artış gösterdi; ülkedeki kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise %100’e ulaştı.