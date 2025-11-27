Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu'nun Yeni Marka Yüzü

Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu'nun "Siz Ne İsterseniz O" kampanyasının yeni döneminde markanın reklam yüzü oldu. Uzun soluklu iş birliği, grubun ilk reklam filmiyle kamuoyuna duyuruldu.

Kurum temsilcilerinden açıklamalar

İş birliğinin detayları, Kenan Doğulu ile birlikte Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, CMO’su Murat Zengin ve reklam kampanyasının üretici sürecini üstlenen TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu’nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Petrol Ofisi Grubu için yeni bir dönem başlıyor. bp satın alımını tamamladık ve entegrasyon sürecinin de sonuna yaklaştık. Sektörde gelenekselleşen liderliğimizin de gücüyle daha çevik, daha inovatif ve daha dinamik bir kimlikle, performansı ön plana aldığımız, istasyon deneyimini markalaştırdığımız bir sürece girdik. Yaklaşık 2 bin 700 istasyonla ülkemizin her yerine yayılacak bu dinamizmi, Türkiye’nin yetiştirdiği en kıymetli sanatçılardan biri olan Kenan Doğulu’nun içten enerjisi ve üreticiliğiyle ile buluşturabilmekten ötürü çok mutluyuz. Kendisinin bize sağlayacağı katkının çok değerli olduğuna inanıyorum"

Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin ise kampanyanın stratejik boyutuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kenan Doğulu ile ilk kampanyamızı V/Max ürünümüzün re-lansmanına ayırdık. Ancak bu sadece bir reklam kampanyası değil. Çok katmanlı bir yaklaşım ile yol alacağız. Performans kavramını hayatın enerjisiyle birleştirerek, gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkan film ve aktivasyonlar tasarlayacağız. Öte yandan Anadolu’ya yayılacak konser projeleri ile Türk halkına ve özellikle gençlerimize dokunacağız. Sadece hizmetlerimiz değil, her nerede olurlarsa olsunlar onlara sanatla, Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biriyle buluşma fırsatını da sunmak istiyoruz. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek, onlar için unutulmaz anlar oluşturabilmek bizim için çok kıymetli."

Sanatçıdan duygu yüklü bakış

Kenan Doğulu iş birliğiyle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Müziğin birleştirici gücüyle yolculukların enerjisini buluşturduğumuz uzun soluklu ve keyifli bir yola çıktık. Petrol Ofisi gibi Türkiye’nin her noktasına dokunan, 7’den 70’e herkesin hayatında yeri olan köklü bir markayla aynı hikâyede buluşmak benim için çok kıymetli. Bu yolculuğun ilk adımını, sahnede yaşadığım gerçek bir anıdan yola çıkarak kurguladık. O anın samimiyetini ve heyecanını ekrana taşıyarak, bir reklam filminden çok, herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak bir hikâye anlattığımıza inanıyorum. İzleyen herkesin bu pozitif enerjiyi hissedeceğine eminim."

TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu da kampanyanın yaratım sürecine dair şunları söyledi: "Petrol Ofisi Grubu, yaygın bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Biz de bu süreçte ‘Tüketici bizden ne bekliyor?’ sorusuna yanıt aradık. Artık sadece ürün anlatmanın yeterli olmadığını, asıl önemli olanın hayata dokunmak, tüketicinin yolculuk hikâyesini anlamak ve onunla duygusal bir bağ kurabilmek olduğunu gördük. Kenan Doğulu ile yollarımız bu noktada kesişti. Türkiye’yi bu kadar geniş kapsayan, bu kadar çok insana dokunan, bu kadar çok kalpte yer eden sanatçı sayısı gerçekten çok az. Amaç kendi üretimiyle, oluşturduğu kültürle Türkiye’ye değer katan bir sanatçıyla yola çıkmaktı. Marka ile Kenan Doğulu arasında yol arkadaşlığı da böyle başlad"

Reklam filmi ve müzik

Reklam filminin konsepti, Kenan Doğulu’nun bir konserinde yaşanan gerçek bir olaydan ilham alınarak hazırlandı. Filmin yayımlanma tarihi 29 Kasım olarak açıklandı. Kampanyanın ilk adımı olarak Kenan Doğulu’nun filme özel bestelediği "Ne İstersen O" şarkısı, lansman öncesinde dijital platformlarda yayımlanarak geniş kitlelerce beğeni topladı.

Yeni V/Max: Performans vadeden yakıt

Açıklamada yer aldığı üzere, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) tarafından Türkiye koşullarına özel geliştirilen Yeni V/Max, yenilenen formülüyle dikkat çekiyor. Ürün metninde belirtilen performans değerleri şunlar:

%32’ye kadar tork artışı, %26’ya kadar güç artışı ve %5’e varan ivmelenme artışı. Ürün, Yeni V/Max Kurşunsuz 95 olarak pazara sunuluyor ve araçların tüm yol şartlarında performansını artırmayı hedefliyor.

Petrol Ofisi Grubu ve sanatçı iş birliği, marka iletişiminde performans ve duyguyu birleştiren çok katmanlı bir stratejinin başlangıcı olarak konumlandırıldı.

TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN SANATÇILARINDAN KENAN DOĞULU, PETROL OFİSİ GRUBU'NUN "SİZ NE İSTERSENİZ O" KAMPANYASININ YENİ DÖNEMİNDE MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDU.