Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,684 Lira, Çeyrek 6,100 Lira

Altının gram fiyatı 3,684 liraya yükselirken, çeyrek altın 6,100 lira ve Cumhuriyet altını 24,290 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:57
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,684 Lira, Çeyrek 6,100 Lira

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3,684 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde, ayrıca çeyrek altın 6,100 lira, Cumhuriyet altını ise 24,290 lira olarak satışa sunuldu.

Önceki Değer Kaybı ve Anlık Durum

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak, altının gram fiyatı önceki kapanışında 3,677 liradan günü tamamlamıştı. Bugün ise saat 09:40 itibarıyla altının gram fiyatı %0,2 artış göstererek 3,684 lira seviyesine çıktı.

Altının Ons Fiyatı

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre %0,1 primle 3,016 dolardan işlem görmekte.

ABD'nin Ticaret Politikaları ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD’nin korumacı ticaret tutumu üzerindeki belirsizlikler, enflasyon ve resesyon endişeleri, güvenli liman talebini desteklemeye devam etmekte.

Beyaz Saray’dan gelen haberlere göre, 2 Nisan’da açıklanacak olan tarife uygulamalarında bazı sektörlerin muaf tutulabileceği belirtiliyor. Ayrıca Trump, otomobil ve ilaç sektörlerine yönelik yeni tarife düzenlemeleri yapabileceğini ifade etti.

Piyasalardaki Gözlemler

Analistler, bugün Türkiye’de reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanırken, yurtdışında da Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'nin New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3,040 dolar seviyesinin direnç, 3,000 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %1,76 Arttı
2
Dolar/TL 37,98 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor
3
Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimleri Analizi
4
ABD'deki Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte
5
ASELSAN'dan 210,1 Milyon Avroluk Yeni Sözleşme
6
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,684 Lira, Çeyrek 6,100 Lira
7
Brent Petrol Fiyatı 72,20 Dolar Seviyesinde

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi