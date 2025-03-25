Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,684 Lira, Çeyrek 6,100 Lira

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3,684 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde, ayrıca çeyrek altın 6,100 lira, Cumhuriyet altını ise 24,290 lira olarak satışa sunuldu.

Önceki Değer Kaybı ve Anlık Durum

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak, altının gram fiyatı önceki kapanışında 3,677 liradan günü tamamlamıştı. Bugün ise saat 09:40 itibarıyla altının gram fiyatı %0,2 artış göstererek 3,684 lira seviyesine çıktı.

Altının Ons Fiyatı

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre %0,1 primle 3,016 dolardan işlem görmekte.

ABD'nin Ticaret Politikaları ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD’nin korumacı ticaret tutumu üzerindeki belirsizlikler, enflasyon ve resesyon endişeleri, güvenli liman talebini desteklemeye devam etmekte.

Beyaz Saray’dan gelen haberlere göre, 2 Nisan’da açıklanacak olan tarife uygulamalarında bazı sektörlerin muaf tutulabileceği belirtiliyor. Ayrıca Trump, otomobil ve ilaç sektörlerine yönelik yeni tarife düzenlemeleri yapabileceğini ifade etti.

Piyasalardaki Gözlemler

Analistler, bugün Türkiye’de reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanırken, yurtdışında da Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'nin New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3,040 dolar seviyesinin direnç, 3,000 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.