Sovcomflot: ABD Yaptırımları Yeni Zorluklar Getiriyor

Sovcomflot, ABD Yaptırımlarının Zorluklarını Açıkladı

Rusya’nın en büyük gemicilik şirketlerinden Sovcomflot, ABD'nin şirkete yönelik uyguladığı yeni yaptırımların ilave zorluklar yarattığını duyurdu.

Açıklamada Yaptırımların Etkisi Vurgulandı

Sovcomflot’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan kapsamlı yaptırımların, deniz taşımacılığını ve çevre güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Şirket, yaptırımların, ABD dahil bazı ülkelerin siyasi çıkarları doğrultusunda uygulandığını ifade etti ve bu durumun küresel deniz ticaretinin tahribatına yol açtığını dile getirdi.

Politik Çıkarların Deniz Güvenliğinin Önünde Olduğu Vurgusu

Açıklamada ayrıca, "Yıllardır gelişen küresel deniz ticari nakliye sistemini giderek daha fazla tahrip eden bu yaptırım politikası üzücüdür. Söz konusu yaptırımları uygulayanlar, eylemlerinin olası sonuçlarından tümüyle sorumludur" denildi.

Operasyonel Zorluklarla Mücadele Ediliyor

Sovcomflot, deniz taşımacılığındaki tüm yasal düzenlemelere uymaya devam edeceğini belirterek, "Yeni yaptırımlar, ilave operasyonel zorluklar yaratıyor. Yaptırımların operasyonlar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

ABD’nin Yeni Yaptırımları

ABD, 10 Ocak’ta Rus enerji sektörüne yönelik olarak yeni kapsamlı yaptırımlar duyurmuş ve bu kapsamda Sovcomflot’a ait 69 gemi yaptırım listesine eklenmişti.