Avrupa Borsaları Fed Beklentisiyle Pozitif Seyrediyor

Avrupa borsaları, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin etkisiyle pozitif açıldı; yatırımcılar enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeleri izliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:29
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 554,5 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 23.739 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.309 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 42.668 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.359 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.886 puan seviyesinde seyrediyor.

Yatırımcıların gündemi

Avrupa borsalarındaki olumlu seyre karşın, bölgedeki devam eden jeopolitik gerilimler yakından izleniyor. Bu hafta Avro Bölgesi ve Almanya için açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin öne çıkacağını belirtiyor.

