Avrupa Borsaları Fed Belirsizliği ve Ifo Gerilemesiyle Negatif Seyrediyor

Avrupa borsaları, Fed yetkililerinin karışık sinyalleri ve Ifo endeksindeki gerileme ile negatif seyretti; piyasalarda veri ve savaş gelişmeleri takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:48
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimine yönelik karışık sinyaller ile bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 551 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 23.571 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 9.209 puandan işlem görüyor.

Diğer yurtiçi göstergelerde ise İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 42.253 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 15.114 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.782 puan seviyesinde seyrediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinin faiz indirim sürecine ilişkin yaptıkları karışık açıklamalar, küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Avrupa tarafında yatırımcıların odağında ekonomik aktiviteye ilişkin veri akışı bulunuyor. Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste altı aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Piyasalarda ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler de yön belirleyici oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmesinde Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programının faaliyetleri ve bunun geliştirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ise Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahalarında tespit edilmesi ve Ukrayna'nın güvenliği gibi konuları masaya yatırdıklarını aktardı.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

