Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükseldi: Stoxx Europe 600 557,16'ya Çıktı

Avrupa borsaları İngiltere hariç haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı; Stoxx Europe 600 %0,42 artışla 557,16 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:50
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseldi

Piyasa kapanışı ve endeks hareketleri

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 557,16 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.748,86 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 7.896,93 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 43.053,72 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 9.277,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

