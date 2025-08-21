DOLAR
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde: PMI ve Jackson Hole Gündemde

Avrupa borsalarında karışık seyir sürüyor. Yatırımcılar bölge PMI verileri ve ABD'de başlayacak Jackson Hole sempozyumundan gelecek mesajları takip ediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:00
Piyasa Gelişmeleri

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcıların odağında bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bulunuyor.

Endeks Performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 558,78 puandan işlem görüyor. Almanya DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.279 puanda, İngiltere FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 9.292 puandan işlem görüyor.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 42.985 puanda bulunurken, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.271 puanda ve Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.961 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Fed

Küresel piyasalar, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı ifade edildi. Analistler, tutanaklardaki enflasyon vurgusunun ve Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla azalabileceğini belirtiyor.

Avro Bölgesi PMI Verileri

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, Almanya imalat sanayi PMI 49,9 ve bileşik PMI 50,9 ile beklentileri aşarken, hizmet sektörü PMI 50,1 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ve bölgedeki Rusya-Ukrayna Savaşı gelişmelerinin de yakından izlenmeye devam edeceğini vurguluyor.

