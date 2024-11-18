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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,06 azaldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:53
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 azalarak 502,84 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 19.189,19 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,27 gerileyerek 33.758,43 puana indi. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 8.109,32 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.278,23 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,38 artış göstererek 1,058 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, yarın açıklanacak Avro Bölgesi ekim ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Stoxx Europe 600 endeksinde yer alan perakende sektörü hisseleri yüzde 0,88 düşerken, madencilik sektörü hisseleri %0,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Eylül ayında Avrupa Birliği (AB) 9,6 milyar avro, Avro Bölgesi ise 12,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, küresel ekonominin daha fazla parçalanma tehdidi altında olduğunu belirterek, para politikasının fiyatlarda oynaklık karşısında zorlanacağını uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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