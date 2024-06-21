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En düşük emekli maaşı sızdırıldı! 10.000 TL maaşı olanlar artık bu miktarı alacak!

Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 21.06.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 22:58
En düşük emekli maaşı sızdırıldı! 10.000 TL maaşı olanlar artık bu miktarı alacak!

Emekliler ve memurlar için Temmuz ayında belirlenecek maaş zam oranları büyük bir merakla bekleniyor. 3 Temmuz tarihinde TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca kişinin maaşında yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Bu kritik veriler, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarını içerecek.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk beş aylık enflasyon farkının %22,72, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklı olarak %17,38 olduğunu belirtti. Geriye sadece Haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkının %25,86, memur ve memur emeklileri için ise %20,39 olarak belirlenmesi bekleniyor.

emekli maaşı zammı

Emin Yılmaz, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini öngörüyor. Yılmaz, %5’lik oranın daha ağır bastığını ifade ederek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. Bu nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması, bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum," dedi.

Memurlar için refah payı öngörülmüyor. Yılmaz, 2023 yılı Temmuz ayında memurlara yapılan 8077 TL seyyanen ödemeye dikkat çekerek, bu ödemenin kanunla kalıcı hale geldiğini ve bu dönemde memurlara refah payı verilmesinin beklenmediğini belirtti.

Geçmişte maaşlarda eşitleme formülünün defalarca uygulandığını belirten Yılmaz, bu politikanın kalıcı olduğuna inandığını ve emekliler arasında ayrım yapılmadan, aradaki farkın %5 puan olarak eşitleneceğini ifade etti.

emekli maaşı zammı

Yılmaz, emekli maaşlarında en güçlü ihtimalin taban aylıklara yapılacak güncelleme olacağını düşündüğünü belirtti. "Rakam olarak 12.500 veya 15.000 TL arasında bir yükseltme bekleniyor. Kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için, özellikle 8.000 TL’nin altında kök aylığı olanlara hissedilir bir zam yapılamadığından, kök aylıkların 10.000 TL’nin üzerine revize edileceğini düşünüyorum," dedi.

Temmuz ayında yapılacak maaş zamları ve refah payı beklentileri, milyonlarca emekli ve memurun gözünü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Bu kritik verilerin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarının 12.500 TL üzerine çıkması büyük bir müjde olarak karşılanacak. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

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