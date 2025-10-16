Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Zeynep Ulaş'tan KÖİ'de Sahiplenme Vurgusu

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı; Zeynep Ulaş KÖİ uygulamalarında siyasi ve kurumsal sahiplenmenin başarı için şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:45
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı.

Zeynep Ulaş: KÖİ'de sahiplenme vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı KÖİ Projeleri Daire Başkanı Zeynep Ulaş "Başarılı bir KÖİ uygulamasının anahtarı sahiplenmedir. Bu sahiplenme hem siyasi düzeyde hem de kurumsal düzeyde olmalıdır." dedi.

Forum, iki kıta arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda düzenlenen "Afrika’nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika’nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye’nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi" paneline Brussels-Africa Hub Yürütme Kurulu Başkanı Mouctar Bah (sol 2), Hazine ve Maliye Bakanlığı KÖİ Projeleri Daire Başkanı Zeynep Ulaş (sol 3), MozParks Holding Başkanı Adrian Frey (sol 4), Kamu-Özel İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın (sağ 4), Investment and Management Services Genel Müdürü ve Unreasonable Group'ta Mentor Kevin Louis Neil Obeegadoo (sağ 3), Türk Eximbank Proje Finansmanı ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Hatice Ürkmez (sağ 2), Ecobank Etiyopya Ülke Temsilcisi ve Üst Yöneticisi (CEO) James R. Kanagwa (sağda) da katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda...

