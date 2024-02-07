55.000 TL verip arsanızın tapusunu alacaksınız! O ilde olanlar yaşadı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’tan geldi. Milli Emlak 522,44 metre karelik arsayı 55.000 TL ihale bedeliyle satışa çıkartacağını duyurdu. İhale için ise son yedi gün kaldı. Vatandaşlar Sivas’ın Altınyayla ilçesinde arsa sahibi olmak istiyorlarsa, kocaman arsaya sadece 55.000 TL ödeyerek sahip olabilecekler. İşte Milli Emlak tarafından kaçırılmayacak arsa fırsatının detayları…

13.750 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Milli Emlak tarafından duyurulan 55.000 TL ihale bedelli arsa için istenilen teminat bedeli ise 13.750 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar belirtilen teminat bedelini ödedikten sonra ihaleye katılım sağlayabilecekler. Eğer Sivas Altınyayla ilçesinde bir arsa sahibi olmak istiyorsanız, muhakkak Milli Emlak tarafından kaçırılmayacak bu fırsata göz atmalısınız!

15 ŞUBAT’TA İHALE GERÇEKLEŞECEK

Milli Emlak tarafından duyurulan 13.750 TL’lik 522,44 metre karelik arsa için ihale tarihi 15 Şubat 2024 olarak belirlendi. Vatandaşlar eğer ihaleye katılım sağlamak istiyorlarsa 15 Şubat saat 10:00’da Sivas Altınyayla ilçesinde yapılacak ihale yerinde olmaları gerekiyor. Söz konusu olan taşınmaz satışı için ise Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlendirildi. Eğer Milli Emlak tarafından kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız 15 Şubat tarihine kadar 13.750 TL’lik teminat bedelini yatırabilir, yedi gün sonra gerçekleşecek ihaleye katılım sağlayabilirsiniz.



