Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında yükseliş sürerken, gözler imalat PMI verilerine çevrildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:54
Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,5 artışla 552,64 puana ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 artışla 23.113 puandan işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 kazançla 8.690,25 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,8 artarak 39.329 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %1 yükselerek 13.475,42 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,7 primle 8.101,60 puana ulaşmış durumda.

Belirsizlikler Piyasayı Etkiliyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor. Donald Trump yönetiminin alacağı yeni adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Bugün Gözler İmalat PMI Verilerinde

Avrupa borsalarında gözler, bugün açıklanacak İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi. Bu verilerin, bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. ABD’nin tarife söylemlerinin bölgedeki ticaretin odağında olduğu kaydedildi.

Dünya Genelinde Takip Edilecek Veriler

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması da takip edilecektir.

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