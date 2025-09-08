Avrupa Borsaları Pozitif Seyirde — Fed İyimserliği ve Fransa Güven Oylaması Piyasalara Yön Veriyor

Avrupa borsalarında, Fransa'da bugün yapılacak güven oylamasıABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerindeki iyimserlik etkisiyle pozitif bir seyir hakim.

Piyasa Verileri

Saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 550,7 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.759 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.216 puandan alıcı buluyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 41.793 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 14.887 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.697 puan seviyesinde seyrediyor.

Piyasaları Etkileyen Gelişmeler

Bölge piyasalarında, Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi risk iştahını artırıyor. Buna karşın gündemin odağında Fransa Ulusal Meclisi'nde bugün yapılacak güven oylaması bulunuyor.

Fransa'da Başbakan François Bayrou, kamu harcamalarında yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf öngören ve bazı resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu. Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan ülkede, kamuoyunda tepki toplayan bütçe önerisi, Bayrou'nun selefi Michel Barnier'in bütçe krizi nedeniyle görevini kaybetmesiyle benzerlikler taşıyor.

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupalı liderlerin savaşa çözüm yollarını görüşmek üzere ABD'ye geleceğini ve kendisinin de yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Trump ayrıca, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini ve bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini bildirdi.