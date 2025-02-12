Avrupa Borsaları Yükseliş Trendinde: Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 548,48 puanda işlem görürken, Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,2 değer kazanarak 22.082 puana ulaştı.

İngiltere ve Diğer Ülkelerde Durum

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 yükselişle 8.786 puanda bulunuyor. İtalya'da MIB 30 endeksi %0,6 artışla 37.787 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,8 primle 12.866 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,3 kazançla 8.050 puandan işlem görmekte.

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine yönelik temkinli tavrının ardından karışık bir seyir izleniyor. Gözler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell'ın yapacağı sunumda.

AB'nin Tepkisi ve İlk Temaslar

Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergilere yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin bu kararına sert bir yanıt verileceğini açıkladı. Von der Leyen, tarifelerin iş dünyası için olumsuz, tüketiciler için de daha olumsuz olacağını belirtti ve AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğini bildirdi.

Öte yandan, AB ile Trump yönetimi arasındaki ilk temas, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde gerçekleşti. Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance arasında iyimser mesajların verildiği bir görüşme yapıldı.

Almanya ve Ticaret Verileri

Almanya'nın 2024'te ABD ile ticaretinde 70 milyar avro fazla verdiği bildirildi. Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını yakından takip edecek.