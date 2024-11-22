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Avrupa Borsaları Yükselişle Haftayı Kapattı

Avrupa borsaları, haftayı yükselişle kapatırken Stoxx Europe 600 endeksi %1,18 artarak 508,47 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:31
Avrupa Borsaları Yükselişle Haftayı Kapattı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü güçlü bir yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %1,18 artış göstererek 508,47 puana ulaştı.

Önemli Endeksler Ne Yönde Gitti?

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,38 artışla 8.262,08 puana, Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,92 değer kazanarak 19.322,59 puana yükseldi. Fransa'daki CAC 40 endeksi ise %0,58 yükselerek 7.255,01 puanı gördü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,6 artışla 33.494,83 puana ulaştı.

Avro/Dolar Paritesi ve Sektörel Hareketler

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 20.18 itibarıyla %0,65 değer kaybederek 1,04 seviyesinden işlem gördü. Stoxx Europe 600'deki sağlık ve perakende ticaret sektörü hisseleri yaklaşık %2 artış gösterirken, bankacılık sektörü hisseleri %2 geriledi.

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Göstergeler

Avro Bölgesi'nde kasım ayında şirket faaliyetlerinin üretimdeki azalma ve hizmetlerdeki gerileme ile düşüş göstermesi dikkat çekti. Ekonomik veriler, ekimde 50 seviyesinde bulunan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)'nin, kasımda son 10 ayın en düşük seviyesi olan 48,1'e gerilediğini ortaya koydu.

İngiltere'de ise perakende satışlar, ekimde %0,7 düşüş gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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