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Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Son zamanlarda Türkiye genelinde gıda, vergi, fatura ve abonelik ücretlerinde yaşanan artışlar, vatandaşların bütçelerini zorluyor. Özellikle dar gelirliler için abonelik ücretleri, ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Ancak, bu duruma bir çözüm yolda. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:56
Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Milyonlarca aile, gıda, vergi, fatura ve abonelik ücretleri gibi çeşitli harcamalarla mücadele ediyor. Bu ödemeler, vatandaşların bütçelerini zorlarken özellikle dar gelirli kesimler için büyük bir yük oluşturuyor. Ancak son dönemde abonelik ücretlerinde yaşanan artışlar, ekonomik zorlukları daha da derinleştiriyor.

Özellikle doğal gaz, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar için ödenen abonelik ücretleri, aile bütçelerini ciddi şekilde etkiliyor. Bu durum karşısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. EPDK, elektrik abonelik ücretlerinin artık alınmayacağına dair önemli bir açıklama yaptı. Bu adım, dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedefliyor.

Ancak abonelik ücretlerinin yanı sıra, elektrik güvence bedelleri gibi konular da gündemdeki yerini koruyor. EPDK'nın aldığı bu kararın, milyonlarca ailenin cebinde ciddi bir tasarruf sağlaması bekleniyor. 

ELEKTRİK ABONELİĞİ GÜVENCE BEDELİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

lektrik aboneliklerinde uygulanan güvence bedeli konusunda önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Artık, konutlarda elektrik aboneliği başlatılırken güvence bedeli talep edilmeyecek. Bu yeni düzenleme ile ilgili detaylar merak konusu olurken, EPDK'nın

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik aboneliklerinde uygulanan güvence bedeli konusunda önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Artık, konutlarda elektrik aboneliği başlatılırken güvence bedeli talep edilmeyecek. Bu yeni düzenleme ile ilgili detaylar merak konusu olurken, EPDK'nın elektrik fatura desteği alanlara yönelik alınmayacak grupları da belirlediği açıklandı.

Güvence bedeli, abonelik alan müşterilerin aboneliklerini sonlandırmak istemeleri durumunda ödedikleri bir tutardı. Bu bedel, daha önce harcanan elektriğe karşı gelebilecek olası riskleri önlemek amacıyla alınıyordu. Ancak artık bu düzenleme kapsamında, güvence bedeli alınmayacak ve bu sayede müşterilere ek bir mali yük getirilmeyecek.

Elektrik aboneliği güvence bedeli, evdeki elektrik tüketimine göre değişiyordu ve 681 lira ile bin 634 lira arasında farklılık gösteriyordu. Ancak EPDK'nın yeni kararıyla birlikte, elektrik faturası desteği alan 3.7 milyon aile bu bedelden muaf tutulacak. Bu durumda, elektrik faturası desteği alan vatandaşlar güvence bedeli ödemekten kurtulacaklar.

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