Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx %1,15 Arttı

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 %1,15 artışla 564,62'ye yükseldi. Yatırımcılar ABD hükümet kapanmasını izliyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:32
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,15 artışla 564,62 puana çıktı.

Piyasa kapanış verileri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 9.446,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 24.113,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 7.966,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 43.079,58 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,172 oldu.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye olası etkilerine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 0,9 puan azalarak 49,8 puana indi.

