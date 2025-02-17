Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 %0,54 Arttı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 %0,54 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:41
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 %0,54 Arttı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Hareketi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü başarılı bir şekilde tamamlayarak yükseliş yaşadı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,54 artışla 555,42 puana ulaştı.

Piyasa Verileri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,41 artarak 8.768,01, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,26 değer kazanarak 22.798,09, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,13 yükselerek 8.189,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,92 artışla 38.327,72 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla %0,07 değer kaybederek 1,048 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcıların Gündemi

Avrupa'daki yatırımcılar, mevcut jeopolitik gerilimler üzerine yoğunlaşırken, özellikle savunma şirketlerine yönelik ilginin arttığı gözlemlendi. Rusya-Ukrayna Savaşı

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