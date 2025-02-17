Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 %0,54 Arttı

Avrupa Borsalarında Yükseliş Hareketi
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü başarılı bir şekilde tamamlayarak yükseliş yaşadı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,54 artışla 555,42 puana ulaştı.
Piyasa Verileri
İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,41 artarak 8.768,01, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,26 değer kazanarak 22.798,09, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,13 yükselerek 8.189,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,92 artışla 38.327,72 puanda kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla %0,07 değer kaybederek 1,048 seviyesinden işlem gördü.
Yatırımcıların Gündemi
Avrupa'daki yatırımcılar, mevcut jeopolitik gerilimler üzerine yoğunlaşırken, özellikle savunma şirketlerine yönelik ilginin arttığı gözlemlendi. Rusya-Ukrayna Savaşı