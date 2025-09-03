Avrupa borsaları yükselişle kapandı: Stoxx Europe 600 546,78'e çıktı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Stoxx Europe 600 ve ana endekslerde artış

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 artışla 546,78 puana çıktı.

İngiltere - FTSE 100: yüzde 0,67 artışla 9.177,99.

Almanya - DAX 40: yüzde 0,46 değer kazanarak 23.594,8.

Fransa - CAC 40: yüzde 0,86 yükselerek 7.719,71.

İtalya - FTSE MIB 30: yüzde 0,14 artışla 41.784,66 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 1,167 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin sabit kripto paralara yönelik riskleri azaltmak için kurallarındaki boşlukları gidermesi gerektiğini açıkladı.

Avro Bölgesi ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

AB Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırladı ve onay için üye ülkelere sundu.