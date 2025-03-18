Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanıyor: Stoxx Europe 600 %0,59 Arttı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,59 artışla 554,18 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,29 artarak 8.705,23 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise %1,03 değer kazanarak 23.393,23 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,5 yükselerek 8.114,57, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,31 artışla 39.533,71 puanı gördü.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla %0,21 yükselişle 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Avrupa borsaları olumlu bir seyir izledi. Almanya'da Federal Meclis'in, yüksek savunma harcamalarını destekleyici bir mali paketi onaylaması da borsaların yükselişini destekleyen önemli bir etken oldu.

Onaylanan mali paket, 500 milyar avro değerinde bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasıyla birlikte, büyük harcamaların borç freni uygulamasının dışında tutulmasına olanak sağlıyor. Bu düzenlemenin, Avro Bölgesi ekonomisini canlandırması ve büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor.

Almanya'da yatırımcı güveni, mali politikada beklenen değişim ve altyapı paketi beklentileriyle birlikte mart ayında öngörülerin üzerinde bir artış gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ocak ayında 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomik büyüme beklentisini, bu yıl için %2,6'dan %2,3'e, gelecek yıl için ise %2,3'ten %2,2'ye indirdi.