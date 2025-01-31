Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı: Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 539,53 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 21.732,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artarak 36.471,75 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.950,17 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,31 artışla 8.673,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.19 itibarıyla yüzde 0,27 yükselerek 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço dönemindeki teknoloji sektöründen gelen güçlü kar açıklamaları piyasada pozitif seyri destekliyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e çekti ve ardından piyasalar pozitif seyrini sürdürdü.

Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Almanya'da yıllık enflasyon, ocakta beklenmedik şekilde zayıflayarak yüzde 2,3 seviyesine indi. AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

ECB'nin, yılın ilk çeyreğine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin bu yıla ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseliş kaydetti. Tüketiciler, 2025'e yönelik enflasyon beklentilerini ise %0,2 yukarı yönlü revize etti.