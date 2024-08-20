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Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Bu hafta Avrupa borsaları, ekonomik belirsizlikler nedeniyle değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:32
Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci iş gününü olumsuz bir tablo ile tamamladı. Kapanışta öne çıkan gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,45’lik bir değer kaybı ile 512,27 puana geriledi.

Ülke Bazında Borsa Verileri

İngiltere’de FTSE 100 endeksi %1 oranında düşüş göstererek 8.273,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,22 azalarak 7.485,73 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,35'lik bir kayıpla 18.357,52 puana indiler. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,57 azalış göstererek 33.075,62 puana kadar geriledi.

Avro/Dolar Paritesi ve Ekonomik Gelişmeler

TSİ 19:19 itibarıyla Avro/dolar paritesi %0,23 artışla 1,11 seviyesine ulaştı. Avrupa yatırımcıları, ekonomik görünümdeki belirsizlikleri olumsuz bir işaret olarak değerlendirdi. Stoxx Europe 600 içerisinde yer alan bankacılık sektörü hisseleri %1,25 oranında gerilerken, petrol ve gaz hisseleri %2’den fazla düşüş yaşadı.

İsveç Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan azaltarak %3,50 seviyesine düşürdü. Ek olarak, Avro Bölgesi'nde Haziran ayında %2,5 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %2,6’ya yükseldi.

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