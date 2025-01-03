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Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 Sonuçları

Avrupa borsaları, haftayı düşüşle kapatarak yatırımcıları endişelendirdi. Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:43
Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 Sonuçları

Haftanın Son İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüş ile kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 değer kaybıyla 508,19 puana geriledi.

Ülkelerin Endeks Değerleri

Bu kapsamda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 8.223,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 azalarak 7.282,22 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 19.906,08 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 34.127,62 puana indi.

Avro/Dolar Paritesindeki Değişim

Bu süreçte, avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,03 seviyesinde işlem görmekte.

Sektörel Gelişmeler

Stoxx Europe 600'de işlem gören sektörlerle ilgili veriler de dikkat çekti. Otomobil sektörü hisseleri yüzde 1,79, seyahat sektörü hisseleri ise yüzde 1,62 düşüş gösterdi. Buna karşın, petrol ve gaz sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 1 oranında bir artış yaşadı.

Stellantis Hisselerinde Değer Kaybı

Özellikle Stellantis şirketinin, otomobil üretiminin geçen yıl yaklaşık yüzde 45 düştüğünü açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

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