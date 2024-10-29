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Avrupa Borsalarında İspanya Hariç Pozitif Trend

Avrupa borsaları, İspanya dışında genel olarak pozitif bir seyir izlemesine rağmen, gözler makroekonomik verilere çevrildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:24
Avrupa Borsalarında İspanya Hariç Pozitif Trend

Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Yeni işlem gününde Avrupa borsaları, İspanya hariç genel olarak alıcılı bir seyir izliyor. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 artışla 522,3 puana yükselirken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,5 artış göstererek 19.630 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 primle 8.307 puan seviyesinde işlem görmekte.

Diğer Ülke Endeksleri

İtalya'daki MIB 30 endeksi de %0,6 değer kazanarak 35.222 puandan işlem görürken, Fransa'nın CAC 40 endeksi de %0,6 artışla 7.600 puanda bulunuyor. İspanya'daki IBEX 35 endeksi ise %0,2 düşüşle 11.881 puandan işlem yapmakta.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, önümüzdeki günlerde ABD'de açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Avrupa borsalarının İspanya hariç alıcılı bir trend izlemesi, yatırımcıların bu hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak olan büyüme verilerine odaklanmasına neden oldu.

Resesyon Endişeleri ve Tüketici Güveni

Analistler, bölgedeki resesyon endişelerinin sürdüğünü belirterek, yakında açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi sunabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, kasım ayı için GfK tüketici güven endeksi eksi 18,3 ile tahminlerin üzerindeydi.

Yakından Takip Edilecek Veriler

Günün ilerleyen saatlerinde, ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

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