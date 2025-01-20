Avrupa Borsalarında İtalya Hariç Yükseliş Gösteriyor

Avrupa borsaları haftanın ilk günü İtalya hariç pozitif bir seyir izlerken, merakla beklenen Donald Trump'ın yemin töreni piyasalarda etki yaratıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:43
Avrupa Borsalarında İtalya Hariç Yükseliş Gösteriyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç pozitif bir seyir sergiliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 yükselerek 524,3 puan seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.903 puan seviyesini korurken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,1 değer kazanarak 8.517 puana yükseldi.

İtalya'da Düşüş, Diğer Ülkelerde Artış

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,1 kayıpla 36.219 puan seviyesine gerilerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 artışla 11.932 puandan işlem görüyor. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,3 artışla 7.731 puana yükseldi.

ABD'deki Gelişmeler Piyasalarda Etki Yaratıyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomiye muhtemel etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor. Donald Trump'ın bugün 47. ABD Başkanı olarak yemin edeceği tören öncesinde, piyasalarda pozitif bir hava hakim.

Trump'ın planladığı tarife adımlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri izlenirken, bölgedeki resesyon endişeleri de önemli bir ekonomik gündem maddesi olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde olası artışların siparişler ve kar oranları üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğine dikkat çekiyor.

Almanya'dan Ekonomik Veriler

Bu arada, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,1 azalma göstermiş, yıllık %0,8 artış kaydedilmiştir. Söz konusu veriler, piyasa beklentilerinin altında kaldığı ifade edilmektedir.

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