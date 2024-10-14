Avrupa Borsalarında Karışık Görünüm

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında açılışın ardından karışık bir görünüm gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyrini sürdürerek 522,1 puandan işlem görmekte. Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 0,5 artış göstererek 19.449 puana ulaştı.

Öte yandan, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi, önceki kapanışın hemen altında 8.249 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'nın MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 34.432 puandan işlem görüyor. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.556 puana gerilerken, İspanya'daki IBEX 35 endeksi yatay seyirle 11.729 puandan işlem görmekte.

Küresel Piyasalarda Beklentiler Pozitif

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ve Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan hafta sonu açıklamaları ile haftaya olumlu bir başlangıç yapıldı.

ECB'nin Para Politikası Toplantısı Beklentileri

Avrupa borsalarında gözler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak para politikası kararlarına odaklandı. ECB'nin yapılacak toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, piyasalarda üç temel politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi konusunda güçlü bir görüş birliği mevcut.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve politika metninin, varlık fiyatları üzerindeki etkisini gözlemleyeceklerini belirtiyor. Ayrıca, gelecek dönem politikalarına dair ipuçları arayışında olunduğuna dikkat çekiyorlar.

Bugün için veri gündeminin sakin geçmesi öngörülüyor.