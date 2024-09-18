Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Güne Karışık Seyirle Başladı

Avrupa finans piyasalarında açılış itibarıyla karışık bir görünüm izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,2'lik kayıpla 517,20 puana düştü.

İngiltere ve Almanya'nın Verileri

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi de %0,2 gerileyerek 8.290 puandan işlem görmeye devam ediyor. Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,1'lik artışla 18.741 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa ve İspanya Durumu

Fransa’daki CAC 40 endeksi %0,2 oranında azalışla 7.474 puanda görünürken, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise önceki kapanış seviyesinde 11.708 puanda yer alıyor. İtalya'da ise MIB 30 endeksi yatay seyir izleyerek 33.795 puanda seyrediyor.

Küresel Finans Piyasaları Üzerinde Fed Etkisi

Küresel borsalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Fed'in, 2020 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor; ancak indirim miktarı konusunda belirsizlikler sürmekte.

Piyasa analistleri, Fed’in %65 olasılıkla 50 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Yıl içerisinde toplamda 125 baz puan faiz indirimi ihtimali de gündemde.

Analistlerden Beklentiler

Analistler, Fed'in açıklamalarının piyasa fiyatlamaları üzerinde önemli etkiler yaratacağını, bu nedenle Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamalardan sonra piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor.

ECB ve Enflasyon Verileri

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus, ECB'nin önümüzdeki ay faiz indirimine gitme olasılığının düşük olduğunu belirtti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise Birleşik Krallık’ta aylık %0,3 ve yıllık %2,2 artış gösterdi.

Günün ilerleyen saatlerinde, Avro Bölgesi'nin enflasyon verileri ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri değerleri takip edilecektir.