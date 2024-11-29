Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 düşüşle 507,1 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyir izleyerek 19.416 puanda kalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 azalışla 8.275 puan seviyesine düştü.

Ülkeler Bazında Performans

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 kayıpla 33.183 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 değer kaybıyla 7.170 puandan işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca, İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,7 gerilemeyle 11.539 puanda bulunuyor.

ECB ve Ekonomik Verilerin Etkisi

Avrupa borsalarında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda ABD'de başkan seçilen Donald Trump ile işbirliği yapma çağrısı etkili oldu. Ayrıca, Avro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi de yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini belirtti ve politika faizinin büyümeyi teşvik edecek bir seviyeye düşebileceğini ifade etti.

Almanya'daki Perakende Satış Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayında perakende satışlar aylık bazda tahminlerin üzerinde %1,5 azalmışken, yıllık bazda ise beklentileri aşarak %3,6 artış gösterdi.

Analistler, bugünkü işlemlerde Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranlarının takip edileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.