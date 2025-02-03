Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Hakim

Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem günü negatif bir seyir izlenmeye devam ediyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %1,5 azalışla 531,70 puana geriledi. Almanya'daki DAX 40 endeksi ise %1,8 değer kaybıyla 21.327,50 puanda işlem görüyor.

Ülkeler Bazında Endeksler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,2 düşüşle 8.566,75 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi %1,5 kayıpla 35.932 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi %1,4 azalışla 12.196 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %1,9 düşüşle 7.802,21 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Gerginlik

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise ek %10 gümrük vergisi getirmesi sonucunda satış baskısı yaygınlaşıyor. Bu gümrük vergilerinin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, diğer ülkelere de benzer uygulamalar yapacağını ifade etmesi, küresel ticaret ve ekonomi üzerinde endişelere yol açtı.

Ticaret Savaşları Fitili Ateşleniyor

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerin ticaret savaşlarının fitilini ateşlediğini belirtiyor. Ticari yaptırımlara dair gelişmelerin, piyasalardaki hareketliliği etkilemesi bekleniyor.

Trump'ın Açıklamaları ve Avrupa'nın Tepkisi

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir oluşurken, Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü, ABD'nin AB mallarına uygulayacağı haksız gümrük vergilerine sert bir şekilde yanıt verileceğini açıkladı.

Ekonomik Gelişmeler Takip Ediliyor

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, tarifelere verilecek en iyi tepkinin sessiz kalmak olduğunu ifade etti. Ancak ülkelerin siyasi kaygılarla misilleme yapmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve resesyon endişeleri gündemde kalmaya devam ediyor.

Bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak ve bu verilerin bölgedeki ekonomik durumu hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.