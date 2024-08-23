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Avrupa Borsalarında Pozitif Rüzgar

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. Piyasalardaki güncel gelişmeler.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:06
Avrupa Borsalarında Pozitif Rüzgar

Avrupa Borsalarında Pozitif Rüzgar

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, alış ağırlıklı bir başlangıç yaptı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 endeksi %0.2 değer kazanarak 516.6 puana yükseldi.

Ülke Endekslerindeki Artışlar

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0.2 artış göstererek 18,534 puanda işlem görmekte. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0.2 artışla 8,301 puanı aşarken, İtalya'nın MIB 30 endeksi %0.7 primle 33,540 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0.3 yükselerek 7,548 puanda, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0.7 artışla 11,235 puanda işlem görmekte.

Para Piyasalarında Faiz Beklentileri

Dün %0.3 düşüşle 1.1112'den kapanan avro/dolar paritesi, bugünkü işlem saatlerinde %0.1 artışla 1.1122 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, bugünkü açıklamaların yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip edildiğini vurguladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmaları, piyasalarda yoğun ilgi uyandırıyor.

İngiltere'den Gelen Veriler

Diğer yandan, bugün açıklanan veriler doğrultusunda İngiltere'de ağustos ayı için GfK tüketici güven endeksi eksi 13 ile beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelen haberlerin yanı sıra ABD'de açıklanacak temmuz ayı yeni konut satışı verilerine de dikkat edilecek.

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