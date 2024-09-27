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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları açılış sonrası pozitif bir büyüme gösteriyor, yatırımcılar için umut verici veriler geliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:29
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsalarında olumlu bir hava hakim. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 526,5 puana ulaştı. Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,3 yükselerek 19.271 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %0,1 değer kazanarak 8,293 puan seviyesine çıktı.

Ülkeler Bazında Performans

İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,2 primle 34.490 puanda, Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,2 artışla 7.760 puana yükseldi. Öte yandan İspanya'nın IBEX 35 endeksi %0,2 kazançla 11.970 puandan işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde %3 oranında büyümesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" senaryosunu geçerli kılmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Ancak, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin potansiyel olarak bir resesyona yol açıp açmayacağı konusunda endişeler sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın Geleceği

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir yön izlenirken, ekonomik aktivitedeki olası yavaşlamaya dair endişeler devam etmekte. Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika sürecinin hızı ve büyüklüğü hakkında belirsizlikler olduğu belirtiliyor. Ekonomik durgunluk sinyalleri, ECB'nin güvercin bir yöneliş sergilemesi olasılığını artırıyor.

ECB'nin Görüşleri

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin finansal sistemde yaratabileceği risklere dikkat çekti. Ayrıca, ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avro bölgesi ekonomisinin duraklama sürecinde olduğunu belirterek, "Anketler ekonominin yavaşladığını gösteriyor, ancak işgücü piyasası dayanıklılığını koruyor" dedi.

Bugünkü Ekonomik Veriler

Günün ilerleyen saatlerinde Almanya'nın işsizlik oranı, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD kişisel gelirler ve harcamaları, toptan eşya stokları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

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