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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor

Avrupa borsaları, yatırımcıların dikkatleri üzerinde yoğunlaşırken pozitif bir seyir izliyor. Endeksler rekor seviyelerde işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:11
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,4 artışla 540,8 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 oranında artış göstererek 21.749 puana ulaştı. Benzer şekilde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de %0,3 değer kazanarak 8.671 puana işlem görüyor. Bu üç endeks, rekor seviyelerde hareket ediyor.

Diğer Avrupa Endeksleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 artışla 36.612 puana, İspanya'daki IBEX 35 endeksi %0,2 primle 12.450 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,4 kazançla 7.972 puanda işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya tarife uygulayacağına dair açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Ayrıca, bilanço döneminde teknoloji sektöründeki bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları, piyasada olumlu bir hava yarattı.

Almanya ve ECB Açıklamaları

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir sürerken, gözler Almanya’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Önceki gün Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak mevduat faizini %3’ten %2,75’e indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizi de sırasıyla %2,90 ve %3,15 seviyesine çekildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin zayıf kalmaya devam edeceğini belirtip, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel," dedi.

Almanya'daki Ekonomik Veriler

Lagarde, çoğu enflasyon bileşeninin, ECB'nin %2'lik enflasyon hedefi ile uyumlu olduğunu ifade ederek, enflasyon oranının mevcut seviyelerde dalgalanabileceğini ve yıl boyunca %2 hedefine ulaşabileceğini belirtti. Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da aralık ayına ilişkin perakende satışlar, aylık bazda %1,6 azaldı. Analistler, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon verilerinin takip edileceğini öngörüyor.

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