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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir yükseliş gözlemleniyor. Analistler, ABD'ye dair endişeleri vurguluyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:38
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 544,84 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 21.865 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.730,90 puanda işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.224 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 12.717,98 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.999,62 puandan işlem yapıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden artması ile karışık bir seyir ön plana çıkıyor. Bu hafta, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalarda ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri beslediğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği kaydedildi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilere yönelik haber akışı, bölgedeki yatırımcılar için önem arz ediyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin AB'ye haksız veya keyfi biçimde gümrük vergisi uygulaması durumunda buna sert bir tepki göstereceklerini belirtti. Von der Leyen, "ABD ile geniş ve yaygın bir ilişkimiz var. Toplam ticaret hacmimiz 1,5 trilyon avroyu buluyor," dedi.

Ticaretin Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar ve işletmeler için faydalı olduğuna işaret eden von der Leyen, AB ve ABD ekonomisinin birbirleriyle iç içe olduğunu dile getirdi. Ayrıca, işletmelerin daha yakın çalışması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Tarifeler, işletme maliyetlerini artırarak, işçilere ve tüketicilere zarar vererek gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur," şeklinde konuştu.

Tarafların ortak biçimde çözüm üretmek için gündemlerindeki konuları masaya koymasının önemine vurgu yapan von der Leyen, "AB, elbette hazırlıklı. Haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir," ifadesini kullandı.

Günün geri kalanında, Avrupa Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

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