BMD Başkanı Sinan Öncel yeniden seçildi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Olağanüstü Genel Kurulu'nda Sinan Öncel oybirliğiyle yeniden başkan seçildi; üye sayısı 320'den 512'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:09
Olağanüstü Genel Kurul'da oybirliği

Birleşmiş Markalar Derneğinin (BMD) başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi. BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile sektör derneklerinin başkanlarının da katıldığı BMD'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Sinan Öncel'in hazırladığı tek liste oylandı.

Öncel'in listesi genel kurula katılan üyelerin oybirliğiyle seçildi.

Üye sayısı ve yönetim vurgusu

Açıklamada kuruldaki konuşmasına yer verilen Öncel, BMD'ye üye marka sayısının görev yaptıkları dönemde 320'den 512'ye çıktığını belirterek, "Hazır giyim, ayakkabı, spor, kozmetik, restoran, mobilya ve diğer sektörlerden markalarla temsil gücümüz giderek daha da güçleniyor. Yeni dönem için geniş katılımlı ve kapsayıcı bir yönetim kurulu oluşturduk. Her sektörün yönetimde temsil edilmesine özen gösterdik. Üyelerimizden aldığımız güçle sektörün sorunlarını her platformda dile getiriyor, takipçisi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, markaların büyük bir kısmı için kiranın bir numaralı sorun olduğuna dikkati çekerek, "Üyelerimizin yüzde 64'ü kira davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Üretim ve operasyonlarımızdaki maliyet artışlarıyla kayıt dışı üretim de sorun oluşturmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kayıt dışı üretim ve e-ticaret rekabeti

Öncel, kayıt dışı üretim ve sahte markalarla ilgili şikayet olduğunu belirterek şunlara dikkati çekti: "Ayrıca düşük gümrük vergisiyle ülkemize ürün satışı yapan Uzak Doğu merkezli e-ticaret platformlarının neden olduğu haksız rekabet sürekli gündemimizdeydi. Ticaret Bakanlığının bu platformların ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerini hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye göndermelerini kısıtlamasını memnuniyetle karşıladık. Aynı zamanda tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım olan uygulamanın hazır giyimi de kapsayacak şekilde genişletileceğini ümit ediyoruz."

TİM'den markalı ihracat çağrısı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında markalarla her zaman yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için markalı ihracatı artırmak zorunda olduklarını ifade etti.

