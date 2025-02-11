Avrupa Borsalarında Yükseliş: Düşen Ticaret Endişeleri

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararının ardından haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 547,18 puana ulaşarak yatırımcılara umut verdi.

Önemli Endekslerdeki Değişimler

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 8.777,39, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 22.037,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 8.028,9, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 artışla 37.582,05 puana çıktı.

Avro/Dolar Paritesi ve Ticaret Politikaları

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak 1,034 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin ticaret politikalarına odaklanarak gelişmeleri takip ediyor. ABD Başkanı Trump, 4 Mart itibarıyla çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzaladı.

AB'nin Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert bir karşılık verileceğini duyurdu.

Almanya'nın Rekor İhracat Fazlası

Almanya'nın ABD ile ticaretindeki ihracat fazlası geçen yıl rekor seviyeye ulaşarak, 2024'te ABD ile ticarette 70 milyar avro fazla vermiştir. Bu durum, Avrupa borsalarını olumlu etkilemeye devam ediyor.