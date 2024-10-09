Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Avrupa Borsalarındaki Yükseliş

Avrupa borsaları, geçen haftanın üçüncü işlem gününü güçlü bir yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,66 oranında artış göstererek 520,05 puana ulaştı.

Ülkelerin Endeks Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,65 artarak 8.243,74 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,99 değer kazanarak 19.254,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,52 yükselerek 7.560,09 puana, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,59 artışla 33.933,03 puana geldi.

Parite ve Sektör Trendleri

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 19:52 itibarıyla %0,36 değer kaybederek 1,094 seviyesinden işlem gördü. Stoxx Europe 600'de yer alan her sektörde artış yaşandı; özellikle teknoloji hisseleri %1,3 oranında değer kazandı.

Petrol Fiyatlarındaki Etkiler

Yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki gerilemeyi ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme olasılığını olumlu değerlendirdi. Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı %1,2 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.

Almanya'nın İhracat Verileri

Almanya'nın ağustos ayı ihracatı bir önceki aya göre %1,3 artışla 131,9 milyar avroya ulaşırken, ithalatı ise %3,4 düşüşle 109,4 milyar avro oldu.