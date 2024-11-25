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Avrupa Borsalarında Yükseliş: İtalya Hariç Tüm Endeksler Artıda

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,06 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:09
Avrupa Borsalarında Yükseliş: İtalya Hariç Tüm Endeksler Artıda

Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç genel olarak yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 artışla 508,78 puana çıktı.

Ülkelerin Endeks Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 8.291,68 puan oldu. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 değerlendi ve 19.405,2 puana ulaştı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 7.257,47 puana çıktı.

Buna karşın, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşerek 33.427,72 puandan kapandı.

Avro/Dolar Paritesindeki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,63 değer kazanarak 1,048 seviyesinden işlem gördü.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisi altında. Bu hafta, ABD'de açıklanacak olan büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

ECB ve BoE Açıklamaları

Avrupa tarafında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak, ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri dikkate alınıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini belirtti. Bunun aksinde, ekonominin yeterince büyüyemeyeceği ve düşük enflasyon sorunuyla karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, yaptığı açıklamada BoE'nin politika faizini kademeli şekilde indireceğini belirtirken, ekonomide olası yavaşlama belirtilerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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