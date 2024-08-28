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Avrupa Borsalarında Yükseliş: Nvidia'nın Bilançosu Bekleniyor

Nvidia'nın beklenen bilançosu öncesi Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:49
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Nvidia'nın Bilançosu Bekleniyor

Avrupa Borsalarının Durumu

İngiltere hariç, Avrupa borsaları yatırımcıların dikkatini ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklanacak olan mali raporuna yönlendirmesiyle haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapadı.

Gösterge Endekslerdeki Artış

Kapanış anında, Stoxx Europe 600 endeksi %0,33'lük bir artışla 520,6 puana yükseldi. Almanya'da ise DAX 40 endeksi %0,54'lük artışla 18.782,39 puana ulaşarak, Mayıs ortasındaki 18.893 puanlık rekor seviyesine yaklaşmış oldu.

Uluslararası Pazar Verileri

İtalya'de FTSE MIB 30 endeksi %0,3'lük bir yükselişle 33.880,05 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,16 değer kazanarak 7.577,67 puana ulaştı. Ancak, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,02'lik bir düşüşle 8.343,85 puana geriledi.

Para Piyasasındaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi ise, saat 19:32 itibarıyla %0,29 değer kaybederek 1,111 seviyelerinde işlem gördü.

Nvidia'nın Önemi

Analistler, özellikle son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerine odaklanarak, yatırımcıların Nvidia'nın bilançosunu dikkatle izlediğini belirtiyor. Nvidia, 3,1 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeri ile S&P 500 içerisindeki en büyük ikinci hisse senedi konumunda. Şirketin, yapay zeka uygulamalarına yönelik beklentilerin barometresi olarak kabul edilmesi dikkat çekiyor.

Nvidia'nın bilançosunun, bugün ABD borsalarının kapanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

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