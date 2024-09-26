Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, günün ilk saatlerinden itibaren olumlu bir hava sergiliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, açılışın hemen ardından %1,1 artışla 524,6 puana ulaştı.

Ülkelerin Piyasa Verileri

Almanya'nın DAX 40 endeksi de %1,1'lik bir artışla 19.134 puana tırmanırken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,5 değer kaybıyla 8.309 puan seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, İtalya'nın MIB 30 endeksi %1’lik bir primle 34.167 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,3'lük artışla 7.665 puana ve İspanya’nın IBEX 35 endeksi %0,9'lük kazançla 11.903 puana yükseldi.

Küresel İkonların Açıklamaları Bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği açıklamalar öncesinde iyimser bir atmosfer hakim. ABD’de açıklanacak olan büyüme verileri de yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Avro Bölgesi'nde, özellikle imalat sanayi tarafında yaşanan yavaşlama endişeleri devam ediyor. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dün yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Avro Bölgesi’nin 2023 yılı büyüme tahminini %0,7 olarak korudu. 2025 tahmini ise %0,2 oranında düşürülerek %1,3 olarak belirlendi.

Almanya'nın 2024 yılı için büyüme tahmini %0,2'den %0,1'e, 2025 tahmini ise %1,1'den %1,0'a indirildi. İngiltere için ise 2024 yılı büyüme tahmini %0,4’ten %1,1’e çıkarıldı.

İngiltere ve İsveç'ten Önemli Açıklamalar

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, kısıtlamaların aşamalı bir şekilde kaldırılmasının mantıklı olduğunu belirterek, "Enflasyonu orta vadede hedefe sürdürülebilir bir şekilde döndürmek için ekonomide bazı boşlukların açılması gerekiyor" dedi. Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) politika faizini 25 baz puan düşürerek %3,25 seviyesine çekti.

Almanya'nın ekim ayı GFK tüketici güven endeksi, beklenenin üzerinde gelerek -21,2 puan olarak belirlendi. Günün ilerleyen saatlerinde, ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.