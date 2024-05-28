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Devlet bankasından böyle kampanya görülmedi! Ev sahibi kiracı bulamayacak

QNB Finansbank, konut sahibi olmayı hedefleyen bireylere yönelik sevindirici haberler paylaştı! İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 28.05.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 06:46
Devlet bankasından böyle kampanya görülmedi! Ev sahibi kiracı bulamayacak

Ev sahibi olma hayali kuranlar için Finansbank’tan heyecan verici bir gelişme var! Banka, konut kredisi vade sürelerini 15 yıla kadar uzatarak, ödemelerde büyük bir rahatlık sağlıyor.

Yükselen kira bedelleri ve faiz oranlarına karşı mücadele eden pek çok kişi için bu yeni kampanya, kendi evlerine adım atmanın artık daha mümkün olduğunun bir işareti. Finansbank tarafından sunulan bu avantajlı kampanya ile aylık taksitler makul düzeylere indirilerek, ev sahipliği hayali daha ulaşılabilir bir hedef haline geliyor.

ev kredisi

QNB Finansbank’ın düzenlediği kampanya dahilinde, ev almak isteyenlere özel olarak hazırlanan faiz oranlarıyla, ortalama %4.52 faizle ipotek kredisi sağlanıyor. Örnek olarak, 500.000 TL tutarındaki bir konut kredisi için aylık ödeme miktarı yaklaşık olarak 23.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Uzatılmış ödeme planı seçeneği, vade süresini uzatmasına rağmen, aylık taksit miktarlarını önemli derecede düşürerek vatandaşların ekonomik yükünü hafifletiyor. Bu sayede, yüksek maliyetli evler için de ödeme kolaylığı sunulmuş oluyor.

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FİNANSBANK’TAN EV SAHİBİ OLMA HAYALLERİNİZE DESTEK KAMPANYASI

Bu özel kampanya, sadece finansal bir nefes alanı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli yatırım yapma şansı da veriyor. Ev sahibi olmak isteyenler, Finansbank’ın konut kredisi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bankanın internet sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan şubelerine başvurabilir. Kişisel ihtiyaçlara uygun çözümlerle, hayal ettiğiniz eve ulaşmanın kapıları aralanıyor.

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