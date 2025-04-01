Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 %1.07 Arttı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 artışla 539,64 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 8.634,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 22.539,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 7.876,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 artışla 38.557,38 puan seviyesine ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1,08 seviyesinde işlem gördü.

Bu yükselişin arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen yeni tarifeler etkili oldu. Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesine düşerken, işsizlik oranı şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.