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Avrupa'da Kışın Doğal Gaz Tüketimi Artacak

Bu kış Avrupa'nın doğal gaz tüketimi, hava koşullarına bağlı olarak 8 ila 25 milyar metreküp artabilir.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:28
Avrupa'da Kışın Doğal Gaz Tüketimi Artacak

Avrupa'nın Kış Doğal Gaz Tüketimi Beklentileri

Avrupa, kış mevsimine girmesiyle birlikte soğuk hava koşullarının doğal gaz tüketimini nasıl etkileyeceğine dair endişeler taşıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi, kümülativo gaz tüketiminde önemli bir artışa neden olabilir.

Doğal Gaz Tüketiminde Artış Öngörülüyor

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, ılıman bir kış geçilmesi durumunda Avrupa'nın doğal gaz tüketimi geçen yıla göre 8 ila 10 milyar metreküp artış gösterecek. Ancak, soğuk bir kış yaşanması halinde bu rakamın 20 ila 25 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Hava Şartlarının Etkisi

Eylüldeki birkaç günlük soğuk hava dalgası, başta konut ve ticari sektörler olmak üzere gaz talebinin ilk göstergelerini ortaya koydu. Raporda, Batı ve Orta Avrupa'nın La Nina etkisiyle soğuk havalardan daha fazla etkileneceği vurgulandı.

Küresel Gaz Pazarındaki Sıkılaşma

Rapor, küresel gaz piyasasının daraldığını ve Asya'nın güçlü talebinin piyasalarda önemli bir toparlanma yarattığını aktarıyor. Norveç'ten gelen gaz akışında yaşanan kesintilerin Avrupa'daki üretimi azalttığı ve bu durumun gaz fiyatlarını yükselttiği belirtiliyor. Özellikle Asya ülkelerinin, yaz boyunca LNG talebini artırdığı vurgulanıyor.

Kış İçin Uyarılar

La Nina olayının kış mevsiminde daha soğuk koşullar getirebileceği ve bunun da gaz talebini artıracağı konusunda uyarılar yapıldı. Raporda, "Avrupa'nın doğal gaz tüketimi bu kış, geçen yıla göre 8 ila 10 milyar metreküp artacakken, soğuk bir kışta bu oran 20-25 milyar metreküpe çıkabilecek" ifadelerine yer verildi.

2019’da 550 milyar metreküp doğal gaz tüketen Avrupa, 2020’de 534, 2021’de 553, 2022’de 496 ve 2023’de ise 465 milyar metreküp tüketim gerçekleştirmiştir.

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