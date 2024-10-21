Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Gerçekleşti

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe) ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) işbirliğiyle gerçekleşen Avrupa Genç Girişimciler Konferansı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.

Konferans, Gürkan Yıldırım başkanlığında ve 9 farklı ülkeden 100'e yakın genç girişimcinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin ana teması "Girişimcilik Yoluyla Avrupa'daki Gençlerin Geleceğini Şekillendirmek" oldu.

İlgi Çekici Konuşmalar ve Paneller

Etkinliğe Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, eski Başbakan Victor Ponta ve Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Onursal Başkanı Florin Jianu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, genç iş insanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Konferans kapsamında "Avrupa Girişimciliğini Şekillendiren Eğilimler", "Sürdürülebilirlik Enerji Yolunda Yenilenebilirlik" ve "Genç Girişimcilere Sürdürülebilir İşletmeler İçin Lider Tavsiyeler" başlıklı çeşitli paneller düzenlendi.

Girişimcilik Yolculuklarını Zenginleştirme Vizyonu

Toplantının açılışında söz alan Gürkan Yıldırım, Avrupa'nın karşılaştığı çok yönlü zorluklara çözüm üretmek üzere diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Şunları ekledi:

"Bu konferans, YES üyeleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeleri, JEUNE temsilcileri, önde gelen siyasi figürler ve iş insanları arasında anlamlı bağlantılar kurmayı sağlamak üzere tasarlandı. Bu ağ oluşturma fırsatları, katılımcılara ortaklıklar kurma ve deneyim paylaşma imkanı sunacak; böylece girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecektir. Fikirlerin gelişebileceği canlı bir ekosistem oluşturmayı ve ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Bu etkinlik, Avrupa genelinde öngörülü genç zihinleri bir araya getiren öncü bir platform olarak dikkat çekti.