Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü

ECB'den Önemli Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), son toplantısında önemli bir karar alarak faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. Bu hamle, küresel ekonomik durgunluk ve enflasyon endişeleri bağlamında dikkat çekici bir adım oldu.

Faiz Oranı Değişiklikleri

Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek yeni seviyesini belirledi. Ayrıca, ana refinansman faizinde ve marjinal borçlanma faizinde de 60 baz puanlık bir düşüş kaydedildi.

Ekonomik Etkileri

Bu indirimin, Avrupa ekonomisinde borçlanma maliyetlerini azaltarak yatırımları teşvik etmesi bekleniyor. Uzmanlar, ECB'nin bu adımının piyasalarda olumlu bir etki yaratabileceğini öngörüyor.