Avrupa'nın Net Sıfır Sanayi Rekabeti: Çin'in Tehditleri

Avrupa'nın Temiz Teknoloji Yarışı

Avrupa'nın, net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü sanayi yarışı, Çin’in temiz teknoloji konusundaki hakimiyet riskiyle karşı karşıya. Strategic Perspectives adlı düşünce kuruluşu, bu konuda önemli bir rapor yayımladı. Rapor, Avrupa Birliği'nin (AB) net sıfır emisyon endüstrisi ve inovasyonda lider olma çabalarını inceliyor.

Rekabetçi Konumun Korunması

Rapor, AB’nin hala güçlü bir konumda olduğunu belirtiyor; ancak Çin ve ABD ile olan rekabette zemin kaybetme riski bulunuyor. 2023 yılında AB'deki net sıfır yatırımları, önceki yıla göre 76 milyar dolar artarak 334 milyar dolara yükseldi. Bu yatırımlar, Avrupa Yeşil Anlaşması ile destekleniyor ve yenilenebilir enerji ile ısı pompalarının devreye alınması için hızlı hareket ediliyor.

ABD ile Rekabet

ABD, Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) ile net sıfır sanayi yarışında istihdam odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Raporda, geçmiş yıl 289 milyar dolara ulaşan yatırımlar, ABD'nin temiz enerji alanında üretim kapasitesini iki katına çıkardığını gösteriyor.

Çin'in Stratejisi ve AB'nin Zorlukları

Yıl içinde 654 milyar dolar yatırım ile küresel net sıfır emisyon yatırımlarının %39'unu karşılayan Çin, bu alanda monopol stratejileri izliyor. Çinin, iç pazarın büyüklüğü ve sübvansiyonlarıyla desteklenen üretimi, AB’deki rakiplerine baskı yapıyor.

Küresel Rekabetin Geleceği

Strategic Perspectives Direktörü Neil Makaroff, Avrupa'nın hızla artan rekabet gücü farkıyla başa çıkmak için daha güçlü bir kolektif yanıt vermesi gerektiğini vurguluyor. Geçen yılın yatırımları, enerji fiyatlarının saldırgan bir şekilde artması nedeniyle de AB’nin rekabet gücünü tehdit ediyor.

Sonuç ve Öneriler

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni Avrupa Komisyonu'nun ilk 100 günde bir Temiz Sanayi Anlaşması açıklama hazırlığında. Bu anlaşmanın doğru politikaları içermesi, AB'nin net sıfır sanayi yarışında jeo-ekonomik bağımlılığını azaltma fırsatı sunabilir.

Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirme süreci, yoğun ve çeşitli stratejilerin hayata geçirilmesine bağlı. Avrupa, rekabetçi bir sanayi olabilmek için bu zorlukları aşmak zorunda.