Avrupakent GYO 2025'te İlk 5'te: yüzde 8,12 Temettü Verimliliği ve Sıfır Borç

Şirketten yapılan açıklama

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), 2025 yılı itibarıyla elde ettiği temettü performansıyla Borsa İstanbul'da temettü verimi en yüksek ilk beş şirket arasında yer aldığını duyurdu. Şirket, 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği kar payı dağıtımı ile yüzde 8,12 temettü verimliliğine ulaştı.

Açıklamada AVPGY'nin, şeffaf yönetim prensipleri ve güçlü kira getirili portföyü sayesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe öncü bir pozisyonu koruduğu vurgulandı. Şirket, portföyündeki ticari alanların yüksek doluluk oranları ve istikrarlı kira gelirleri sayesinde operasyonel süreçlerini öngörülebilir bir nakit akışına dönüştürdüğünü belirtti.

AVPGY, yatırımcı odaklı yaklaşımı kapsamında elde ettiği karlılığı düzenli temettü ödemeleriyle pay sahipleriyle paylaşıyor. Bu model, şirketi yalnızca portföy değer artışıyla sınırlı kalmayan, aynı zamanda düzenli temettü verimliliğiyle desteklenen gelir odaklı bir yatırım aracı olarak farklılaştırıyor.

Şirketin iletişiminde ayrıca, Şirket Esas Sözleşme ile hüküm altına alınan Temettü Politikası çerçevesinde her yıl net dağıtılabilir karının en az yüzde 50'sinin pay sahipleriyle paylaşılmaya devam edeceği taahhüt edildi. AVPGY, sahip olduğu güçlü likidite pozisyonu ve sıfır finansal borçlulukla makroekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak öngörülebilir ve sürdürülebilir temettü sunma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Sonuç olarak, AVPGY'nin 2025 performansı; temettü verimliliği, borçsuz yapı ve yatırımcıya dönük dağıtım politikasıyla piyasa tarafından dikkat çekmeye devam ediyor.

